В Харьковской области столкнулись пять автомобилей

Утром в пятницу, 14 января, в Харьковской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в своем Telegram.

Автомобили ВАЗ-2106, Daewoo Lanos, Volkswagen Caddy, Kia Sportage и Tata столкнулись между селами Задонецкое и Лиман Чугуевского района Харьковской области.

«В результате ДТП пострадал водитель и 2 пассажира ВАЗа. Среди них 6-летняя девочка. Ее 26-летнюю мать зажало изуродованными конструкциями авто», - сказано в сообщении.

С помощью специнструмента удалось освободить пострадавшую, после чего сотрудники спасательной службы передали женщину врачам. На данный момент всех травмированных госпитализировали в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.

Напомни, что ранее в Харькове произошло смертельное ДТП с участием подростка на Infiniti: У погибшего обнаружили алкоголь в крови, но ПДД он не нарушал.