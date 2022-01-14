В Харьковской области полиция задержала мужчину, который в пьяным угрожал подорвать здание полиции и бросить гранату в помещение больницы

В Харьковской области полицейские задержали 40-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал взрывом в отделении полиции.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Харьковской области.

13 января в 18:53 в полицию позвонил неизвестный и заявил, что в здании Чугуевского управления полиции произойдет взрыв.

В 19:17 мужчина снова позвонил в полицию и сообщил о том, что бросит гранату в помещение травматологии Чугуевской центральной районной больницы.

В ходе обследования помещений Чугуевского райуправления полиции, травматологического отделения больницы и прилегающей территории никаких взрывчатых веществ специалисты не обнаружили.

Принятыми мерами полицейские установили личность правонарушителя, которым оказался 40-летний житель Чугуева. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В его доме полицейские не обнаружили взрывоопасные предметы.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, все происшествия выясняются.

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