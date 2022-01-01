В Николаеве возник пожар в пятиэтажке – спасатели вывели из задымленной квартиры пожилую женщину

14 января в 12:29 в спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Чкалова в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

На место выехало отделение 3 государственной пожарно-спасательной части 2 государственного пожарно-спасательного отряда и очередная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

По прибытию установлено, что в результате пожара образовалось плотное задымление. Во время проведения разведки в одной из комнат обнаружена женщина, 1935 года рождения, которую с помощью спасательного комплекта пожарные вывели на свежий воздух. Бригадой скорой медицинской помощи осмотрена пострадавшая, оказана первая помощь. От госпитализации женщина отказалась. В 12:37 пожар локализован и в 12:44 ликвидирован на площади 3 квадратных метра, его причина устанавливается.

«От ГСЧС на месте работали 3 единицы техники и 12 спасателей. Дополнительно привлекались сотрудники полиции, бригада скорой медицинской помощи, аварийная бригада АО «Николаевоблэнерго», - говорится в сообщении.

Напомним, как николаевские спасатели вывели из горящего дома мужчину.