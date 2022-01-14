В Пересадовке откачали воду из подтопленного понтонного моста и возобновили по нему движение

В селе Пересадовка Николаевской области возобновили движение через затопленный понтонный мост. Службы провели ремонт и откачали воду.

Об этом на странице в Facebook сообщил заместитель главы Николаевской ОГА Игорь Кузьмин.

Как известно, 13 января в Пересадовке из-за заехавшего грузового автомобиля подтопило понтонный мост через реку Ингул.

«Хотя перед выездом на мост стоит предупредительный знак об ограничении движения грузовиков, каждый год случаются подобные ситуации», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подрядная организация «Планета Вест» провела ремонт и откачала воду, заказчиком работ является – ГП «Агентство местных дорог Николаевской области».

«Обращаюсь к водителям грузовиков - соблюдайте правила и следуйте требованиям дорожных знаков. Из-за вашей невнимательности или халатности, неудобства испытывают другие водители и жители населенных пунктов», - добавил Кузьмин.

Также он подчеркнул, что в рамках программы Президента «Большая стройка» уже проводятся работы по строительству нового моста через реку Ингул. Он будет введен в эксплуатацию уже в этом году.

Стоит отметить, что подобные ситуации с этим мостом происходят систематически, несмотря на то, что перед ним есть знак, который предупреждает о максимальной допустимой массе транспорта до 8 тонн.

Напомним, что Государственное предприятие «Агентство автомобильных дорог Николаевской области» весной 2021 года объявило тендер на строительство моста в Пересадовке через Ингул. Отметим, что 21 декабря 2021 года были внесены изменения в договор о строительстве, согласно которым сроки окончания работ перенесены до 31 декабря 2022 года.