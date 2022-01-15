СПЕЦТЕМА: В Украине выявили свыше 10 тысяч случаев COVID

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно росло количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

10:16 За минувшие сутки, 14 января 2022 года, зафиксировано более 10 тысяч новых случаев COVID-19. Такой показатель заболеваемости держится уже третий день подряд. Об этом сообщается на Facebook Министерство здравоохранения.

Сообщается, что за вчера зафиксировано 10 569 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 727, медработников - 229). Также за минувшие сутки:

- госпитализированы - 1 682 человека;

- летальных исходов - 127;

- выздоровели - 6 172 человека;

- сделано тестов - 76 984.

Также за минувшие сутки 90 817 человек были вакцинированы. Первую дозу получили 30 498 человек, вторую - 43 127, дополнительную - 659, бустерную - 16 533.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 972 000 человек.