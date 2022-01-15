За сутки в Николаевской области обнаружили 173 новых COVID-случая, выздоровело 189 больных и один человек умер

По состоянию на 15 января в Николаевской области выявлено 173 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщает Николаевская ОГА.

По состоянию на 15.01.2022 из всех 116 943 (+173) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 69229 (+78);

Первомайск – 6828 (+20);

Южноукраинск – 3746 (+3);

Вознесенск – 2649 (+1);

Очаков – 1880 (+1).

На других территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 70 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3020 (+0) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 189, всего – 111597. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3348, в сутки – 1.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 15.01.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 394 человека, больные на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны:

- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 17 больных;

- городская больница №3 Николаева – 69 больных и 10 человек с подозрением;

- городская больница №5 Николаева – 27 больных и 1 человек с подозрением;

- Николаевская областная детская клиническая больница – 25 больных и 19 человек с подозрением;

- Первомайская центральная районная больница – 35 больных;

- Вознесенская городская многопрофильная больница – 36 больных;

в заведениях второй волны:

- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 6 больных;

- Новоодесская многопрофильная больница – 19 больных;

- Очаковская многопрофильная больница – 17 больных;

- Баштанская многопрофильная больница – 3 больных и 1 человек с подозрением;

- Доманевская многопрофильная больница – 16 больных и 9 человек с подозрением;

- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 9 больных;

- Новобугская центральная районная больница – 18 больных и 6 человек с подозрением;

- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 26 больных;

- Снегиревская городская больница – 3 больных;

- городская детская больница №2 Николаева – 2 больных и 12 человек с подозрением;

- городская больница №1 Николаева – 8 больных;

- роддом №1 Николаева – 0.

По состоянию на 15.01.2022 по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

- уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней) – 129,52 (при допустимом менее 75,0);

- загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 22,84% (при допустимом не более 65%);

- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 730,33 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения);

- количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 26,24 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения);

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 10,91% (при допустимом не более 20%);

- уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: -7,63% (при допустимом не более +50%).

Загруженность кроватей на 15.01.2022 в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 23,23%.