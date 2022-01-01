В Польше олень напал на охотника и ударил его рогами: «Ох, кур*а!»

В Польше на охотника с оружием бросился олень и нанес ему травму.

Видео инцидента на своей странице в Instagram разместил сам пострадавший Лешек Каминский.

Мужчина давно занимается охотой и выкладывает в соцсети фото ловов в лесах Польши. Несколько дней назад поляк снова отправился на охоту с друзьями. Во время засады в кустах на него выпрыгнул олень и задел лицо охотника рогами.

«Ох, кур*а!», - успел выругаться Лешек.

При этом животное спокойно пробежало мимо блогера, когда тот приходил в себя. Видео с места происшествия записал видеорегистратор на голове мужчины.

Как свидетельствуют отснятые кадры, в результате столкновения животное сильно ранило охотника – с лица поляка пошла кровь.

Напомним, в урочище на территории Краснокутского лесничества в Харьковской области во время охоты был смертельно ранен мужчина.