В ряде украинских городов сильный ветер повалил новогодние елки

Вечером в пятницу, 14 января, сильные порывы ветра зафиксировали почти во всех регионах Украины, максимум достиг 27 м/с. В нескольких городах, особенно на севере страны, где было очень ветрено, рухнули новогодние елки и праздничные украшения.

Пользователи соцсетей поделились фото и видео последствий стихии, пишет ТСН.ua.

В Черниговской области под натиском сильных порывов ветра в нескольких городах упали главные новогодние красавицы. В частности, такая участь постигла украшенное дерево в городе Носовке. Коммунальщики его разбирают с надеждой, что игрушки и украшения все же уцелели.

В центре Конотопа елка тоже не выдержала непогоды и свалилась. С нее тоже коммунальщики уже собрали неповрежденные игрушки и свернули гирлянду.

Новогодняя елка упала в Бобровице Нежинского района Черниговской области. Соответствующее фото было опубликовано в соцсетях.

В центре Кролевца Сумской области стихия свергла новогоднюю елку, которая была закреплена шестью тросами. Гирлянды на поваленной елке отперли от электросети.

А вот в городе Белополье новогодняя елка, повалившаяся ветром, некоторое время продолжала светиться.

В городе Пустомыты Львовской области упала новогодняя елка с иллюминацией, установленной возле мэрии. Причиной называют порывы ветра, хотя на западе страны они не были слишком сильными. Местные жители в комментариях жалуются на плохое крепление.

В Хмельницком ветер не повалил новогоднюю елку, но сдул звезду с ее верхушки. В соцсетях местных жителей в шутку призывают загадывать желания, ведь на новогодней елке появилась падающая звезда.

В городе Лубны Полтавской области главное новогоднее украшение буквально согнуло пополам.

В соцсети украинцы пошутили, что новогодняя елка в Лубнах решила заняться йогой или пародирует головной убор Гарри Поттера.

Напомним, что в Украине из-за сильного ветра обесточены почти полторы тысячи населенных пунктов.