На Николаевщине из-за непогоды дважды падали деревья – ликвидировать последствия пришлось спасателям

В пятницу, 14 января, спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области дважды привлекались к ликвидации последствий непогоды.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в результате сильного ветра на трассе Н-11 «Николаев-Днепр» в Баштанском районе близ поселка городского типа Казанка и города Новый Буг упали деревья.

Дежурные отделения 17-й и 20-й государственных пожарно-спасательной части распилили упавшие деревья.

Напомним, что в Украине из-за сильного ветра обесточены почти полторы тысячи населенных пунктов.