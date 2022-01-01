На Николаевщине полиция разыскивала 14-летнюю девочку, которая вечером ушла в клуб и не вернулась домой

Полицейские устанавливают местонахождение 14-летней Ольги Мигун, которая вечером 14 января пошла в местный клуб в селе Васильевка Николаевской области и не вернулась.

Обновлено! В полиции сообщили, что детей нашли. Розыск прекратили!

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, в субботу, 15 января, в отделение полиции № 8 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области (Березанский ОП) обратилась жительница села Васильевка и сообщила, что исчезла ее дочь Мигун Ольга Михайловна 2007 г.р., которая вчера вечером пошла в местный клуб и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост около 160-170 см, волосы темные, глаза зеленые.

Была одета в куртку темно-синего цвета, джинсы, белые зимние кроссовки с мехом.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение несовершеннолетней или предоставить другую полезную информацию, сообщить в отделение полиции № 8 Николаевского районного управления по адресу: пгт Березанка, улица Центральная, 43 или по телефонам (05153) 2-13-67, (0512) 53-13-10, 102.