В Тихом океане произошло извержение подводного вулкана – цунами накрыло архипелаг Тонга

фото: иллюстрация В результате извержения подводного вулкана в Тихом океане волны цунами накрыли государство-архипелаг Тонга. Об угрозе цунами предупреждают и другие островные страны.

Об этом сообщает Reuters.

Извержение подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай, расположенного в 65 километров от столицы Тонга, произошло в 04:10 по Гринвичу (6:10 по киевскому времени). Японский метеорологический спутник даже зафиксировал извержение вулкана.

После этого жителей островов возле вулкана предупредили об угрозе цунами. Тихоокеанский центр предупреждения цунами зафиксировал волны высотой 83 сантиметра возле Нукуалофа (столица Тонга) и волны 60 сантиметров возле Паго-Паго (Американское Самоа).

Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn — US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022

Как пишет BBC, до Тонга также добрались шлейфы газа, дыма и пепла. Одна из местных жительниц острова рассказала журналистам, что ее младший брат сравнил извержение вулкана со взрывом бомб.

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022

В соцсетях публикуют видео, как вода подтапливает дома и дороги. В Фиджи также объявили предупреждение о цунами, людей призывают избегать прибрежных территорий из-за сильных волн. В Новой Зеландии, в 2 тысяч 300 километров от вулкана, и в Австралии предупреждают людей о возможных сильных волнах.

Напомним, с 1970 до 2019 года в мире из-за опасных климатических, метеорологических и гидрологических изменений погибли более двух миллионов человек.