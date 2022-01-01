При восхождении на Говерлу погиб турист – еще двоих пытаются спасти

В субботу, 15 января, при восхождении на Говерлу погиб турист. Еще двое получили травмы, их пытаются спасти.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в 11:15 при восхождении на Говерлу погиб один человек и двое получили травмы разных степеней тяжести.

«По состоянию на 13:30 туриста с травмой ноги спасатели спускают с горы, в то же время спасатели направляются еще к одному травмированному человеку. К погибшему следуют работники Национальной полиции для проведения следственных действий», - говорится в сообщении.

К спасательным работам привлекли мобильно-оперативную группу Главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области, отряды поста Заросляк, поселков Ворохта и Верховина, а также городов Яремче и Ивано-Франковск.

Напомним, как в районе горы Петрос спасатели нашли четырех заблудившихся туристов - они при спуске из-за плохой видимости и снегопада потеряли ориентиры.