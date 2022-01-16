На Николаевщине за сутки обнаружили 112 случаев COVID-19

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16.01.2022 10:17

В Николаевской области за минувшие сутки, по состоянию на 16 января, обнаружили 112 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

Распространение новых случаев по городам и районам:

- Николаев – 66;

- Первомайск – 6;

- Южноукраинск – 7;

- Вознесенск – 1;

- Очаков – 6.

- другие районы и ОТГ – 26.

За сутки выздоровело 143 больных, умерло – 4. В Николаевской области с начала пандемии всего заболели 117 тысяч 55 человек, умерли – 3352.

На стационарном лечении находится 371 человек, больной COVID-19 или с подозрением:

- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 14 больных;

- городская больница №3 Николаева – 70 больных и 8 человек с подозрением;

- городская больница №5 Николаева – 25 больных и 1 человек с подозрением;

- Николаевская областная детская клиническая больница – 27 больных и 18 человек с подозрением;

- Первомайская центральная районная больница – 33 больных;

- Вознесенская городская многопрофильная больница – 34 больных;

- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 6 больных;

- Новоодесская многопрофильная больница – 24 больных;

- Очаковская многопрофильная больница – 18 больных;

- Баштанская многопрофильная больница – 3 больных и 1 человек с подозрением;

- Доманевская многопрофильная больница – 10 больных и 7 человек с подозрением;

- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской ОТГ – 6 больных;

- Новобугская центральная районная больница – 17 больных и 1 человек с подозрением;

- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 25 больных;

- Снигиревская городская больница – 3 больных;

- городская детская больница №2 Николаева – 1 больной и 13 человек с подозрением;

- городская больница №1 Николаева – 6 больных.

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