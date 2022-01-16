На Николаевщине за сутки обнаружили 112 случаев COVID-19

В Николаевской области за минувшие сутки, по состоянию на 16 января, обнаружили 112 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

Распространение новых случаев по городам и районам:

- Николаев – 66; - Первомайск – 6; - Южноукраинск – 7; - Вознесенск – 1; - Очаков – 6. - другие районы и ОТГ – 26.

За сутки выздоровело 143 больных, умерло – 4. В Николаевской области с начала пандемии всего заболели 117 тысяч 55 человек, умерли – 3352.

На стационарном лечении находится 371 человек, больной COVID-19 или с подозрением: