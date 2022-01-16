На Николаевщине за сутки обнаружили 112 случаев COVID-19

В Николаевской области за минувшие сутки, по состоянию на 16 января, обнаружили 112 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской ОГА.
Распространение новых случаев по городам и районам:
- Николаев – 66;
- Первомайск – 6;
- Южноукраинск – 7;
- Вознесенск – 1;
- Очаков – 6.
- другие районы и ОТГ – 26.
За сутки выздоровело 143 больных, умерло – 4. В Николаевской области с начала пандемии всего заболели 117 тысяч 55 человек, умерли – 3352.
На стационарном лечении находится 371 человек, больной COVID-19 или с подозрением:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 14 больных;
- городская больница №3 Николаева – 70 больных и 8 человек с подозрением;
- городская больница №5 Николаева – 25 больных и 1 человек с подозрением;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 27 больных и 18 человек с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 33 больных;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 34 больных;
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 6 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 24 больных;
- Очаковская многопрофильная больница – 18 больных;
- Баштанская многопрофильная больница – 3 больных и 1 человек с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 10 больных и 7 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской ОТГ – 6 больных;
- Новобугская центральная районная больница – 17 больных и 1 человек с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 25 больных;
- Снигиревская городская больница – 3 больных;
- городская детская больница №2 Николаева – 1 больной и 13 человек с подозрением;
- городская больница №1 Николаева – 6 больных.