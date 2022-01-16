СПЕЦТЕМА: Коронавирусом заболел глава Православной церкви Украины

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно росло количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.

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11:01 Коронавирусом заболел глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Об этом сообщили в пресс-службе ПЦУ.

«В прошлом году Предстоятель ПЦУ прошел полный курс вакцинации. В связи с заболеванием митрополит Епифаний будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении, в течение следующей недели не будет проводить богослужения и принимать посетителей», - говорится в сообщении.

10:28 В Украине за прошлые сутки, 15 января, зафиксировали 6379 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди заболевших 503 ребенка и 92 медработника.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

За сутки 39 тысяч 769 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 13043 человека, вторую дозу – 18760 человек, дополнительную дозу получили 214 человек, бустерную дозу – 7752 человека.

Также за минувшие сутки госпитализировали 1957 человек, умерли 88 пациентов, выздоровело 2359 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 3 миллиона 754 тысячи 458 человек, умерло 98 тысяч 283 больных.

С начала вакцинальной кампании привито 14 миллионов 985 тысяч 43 человека, дополнительную дозу получили 9512 человек, бустерную дозу – 94 тысячи 948 человек.