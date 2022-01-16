У Путина заявили, что не имеют «никакого отношения» к кибератаке на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не причастна к кибератакам на сайты госструктур Украины.

— Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам, — заявил Песков.

Он отметил, что Москве известно об обвинениях в ее адрес, однако они якобы являются «бездоказательными».

— Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем винят Россию, даже в плохой погоде в своей стране, — добавил Песков.

Напомним, как в ночь на 14 января хакеры атаковали украинские правительственные сайты. На них они оставили сообщения о якобы сливе личных данных в сеть. В частности, не открывались сайты МИД, Министерства аграрной политики, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Дії, Судова влада и другие.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте заявили, что крупной кибератаке на сайте украинских органов власти может быть причастна Россия.

Также сообщалось, что СБУ расследует причастность спецслужб РФ к кибератаке на правительственные сайты Украины. Было атаковано более 70 веб-ресурсов, но утечки данных не было.