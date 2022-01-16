Мужчина, которому пересадили сердце свиньи, был осужден за нападение с ножом – семья потерпевшего считает его недостойным этой операции

Об этом пишет BBC.

Дэвид Беннет был осужден за ранение Эдварда Шумейкера в 1988 году. Сестра потерпевшего Лесли рассказала, что ее брат скончался в 2007 году после почти двух десятилетий медицинских осложнений, связанных с нападением. Он был прикован к инвалидной коляске, до того как в 2005 году у него случился инсульт.

По словам женщины, нападение произошло из-за того, что жена Беннета сидела на коленях тогда у 22-летнего Шумейкера. Из-за ревности Беннет несколько раз ударил его ножом в спину. Мужчину признали виновным в нападении и хранении оружия и приговорили его к 10 годам заключения.

О том, что Беннетту пересадили сердце генномодифицированной свиньи, родственники потерпевшего узнали из новостей.

— Моя дочь отослала мне сообщение и сказала: «Мама, это тот человек, который зарезал дядю Эда». Потом я прочла историю и разозлилась, что он получил сердце, ㅡ рассказала Лесли.

Она заявила, что не верит, что Беннет заслуживает сердце.

— Они делают о Беннете сюжеты, изображая его как героя и первопроходца, но это не так. Я думаю, что врачам, сделавшим операцию, должна достаться вся похвала за то, что они сделали, а не мистеру Беннету, ㅡ сказала она.

Женщина пожаловалась, что ее брат, а с ним и вся семья страдали 19 лет.

Впрочем, команда медиков, которая проводила операцию, заявила, что чья-то судимость не может быть основанием для отказа в лечении.

— Это торжественная обязанность любой больницы или организации здравоохранения оказывать спасительную помощь каждому пациенту, входящему в их двери, учитывая его медицинские нужды. Любой другой стандарт предоставления медицинской помощи создал бы опасный прецедент и нарушил бы нравственные и моральные ценности, ㅡ сказали в Медицинском центре Университета Мэриленда.

Как известно, в США врачи впервые успешно пересадили сердце генетически модифицированной свиньи человеку. По словам хирургов, три дня спустя после пересадки сердце работает нормально, 57-летний пациент чувствует себя хорошо.