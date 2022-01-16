Мужчина, которому пересадили сердце свиньи, был осужден за нападение с ножом – семья потерпевшего считает его недостойным этой операции

57-летний Дэвид Беннет из США, который первым в мире получил сердце генномодифицированной свиньи, ранее был осужден за нападение с ножом. Врачи Беннета говорят, что предыдущие преступления не лишают пациентов права на спасение. Но родственники потерпевшего считают, что он не заслуживает этой операции.
Об этом пишет BBC.
Дэвид Беннет был осужден за ранение Эдварда Шумейкера в 1988 году. Сестра потерпевшего Лесли рассказала, что ее брат скончался в 2007 году после почти двух десятилетий медицинских осложнений, связанных с нападением. Он был прикован к инвалидной коляске, до того как в 2005 году у него случился инсульт.
По словам женщины, нападение произошло из-за того, что жена Беннета сидела на коленях тогда у 22-летнего Шумейкера. Из-за ревности Беннет несколько раз ударил его ножом в спину. Мужчину признали виновным в нападении и хранении оружия и приговорили его к 10 годам заключения.
О том, что Беннетту пересадили сердце генномодифицированной свиньи, родственники потерпевшего узнали из новостей.
— Моя дочь отослала мне сообщение и сказала: «Мама, это тот человек, который зарезал дядю Эда». Потом я прочла историю и разозлилась, что он получил сердце, ㅡ рассказала Лесли.
Она заявила, что не верит, что Беннет заслуживает сердце.
— Они делают о Беннете сюжеты, изображая его как героя и первопроходца, но это не так. Я думаю, что врачам, сделавшим операцию, должна достаться вся похвала за то, что они сделали, а не мистеру Беннету, ㅡ сказала она.
Женщина пожаловалась, что ее брат, а с ним и вся семья страдали 19 лет.
Впрочем, команда медиков, которая проводила операцию, заявила, что чья-то судимость не может быть основанием для отказа в лечении.
— Это торжественная обязанность любой больницы или организации здравоохранения оказывать спасительную помощь каждому пациенту, входящему в их двери, учитывая его медицинские нужды. Любой другой стандарт предоставления медицинской помощи создал бы опасный прецедент и нарушил бы нравственные и моральные ценности, ㅡ сказали в Медицинском центре Университета Мэриленда.
Как известно, в США врачи впервые успешно пересадили сердце генетически модифицированной свиньи человеку. По словам хирургов, три дня спустя после пересадки сердце работает нормально, 57-летний пациент чувствует себя хорошо.