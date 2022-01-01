В Николаеве пара украла из магазина коробку конфет – инцидент попал на камеру наблюдения

В николаевском магазине, который находится на проспекте Богоявленском, мужчина и женщина украли коробку конфет.

Соответствующее видео разместили в Instagram-группе blacklist.niko.

Отмечается, что инцидент произошел 11 января в магазине «Заваркин». На видео заметно, как продавщица отвлеклась, а в тот момент мужчина, которого прикрыла его напарница, украл коробку конфет.

Николаевцы в комментариях отметили, что «эта пара знаменита» на весь город, так как неоднократно была замечены за подобными вещами.

Напомним, как ранее в Николаеве патрульные задержали мужчину, который украл деньги из автомата с питьевой водой.