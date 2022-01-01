В Брюсселе женщину толкнули на рельсы метро, машинист чудом успел остановить поезд

В метро Брюсселя 23-летний гражданин Франции толкнул 55-летнюю женщину под колеса идущего поезда.
Об этом сообщает «Сноб».
Трагедии удалось избежать благодаря реакции машиниста, который вовремя применил экстренное торможение. Злоумышленник скрылся с места преступления, но полиция опознала его по камерам видеонаблюдения и задержала. Ему назначена психиатрическая экспертиза.
Покушение на убийство произошло вечером 14 января на станции Рожье. В компании STIB, управляющей общественным транспортом Брюсселя, рассказали, что машинист действовал согласно инструкциям, но случившееся повергло его в шоковое состояние. Мужчине, как и жертве нападения, потребовалась помощь медиков.
(⚠️Vidéo choc)— Infos Bruxelles🇧🇪 (@Bruxelles_City) January 14, 2022
Tentative de meurtre dans la station de métro Rogier à Bruxelles ce vendredi vers 19h40. pic.twitter.com/dT0ag5qEFu
Напомним, ранее в Индии рабочий спас ребенка, упавшего на рельсы перед поездом.