В Украине с 16 января вступили в силу нормы языкового закона для печатных СМИ – газеты и журналы должны выходить на государственном языке

С 16 января в Украине вступили в силу нормы, предусмотренные статьей 25 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» относительно печатных средств массовой информации общегосударственной и региональной сфер распространения.

Об этом известно из соответствующего закона.

Документ предусматривает, что местным СМИ, которые распространяются в пределах одной области, предоставлено право воспользоваться переходным периодом до июля 2024 года.

В то же время общегосударственные русскоязычные СМИ, такие как газеты и журналы, должны либо перейти на украинский, либо наряду с русским (или другим иностранным языком) дублировать свои материалы на государственном языке. Последнее, в свою очередь, сделает печать значительно дороже из-за увеличения страниц издания.

Однако требования статьи 25 не распространяются на печатные СМИ, издаваемые исключительно на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов Украины, на английском и других официальных языках Европейского Союза, независимо от того, содержат ли они тексты на украинском языке, и на научные издания.

Напомним, что 16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который Верховная Рада приняла 25 апреля. Также в январе 2021 года вся сфера обслуживания перешла на украинский язык при общении с клиентами и посетителями.