СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки обнаружили 5 тысяч новых случаев COVID-19, выздоровевших вдвое меньше

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17.01.2022 08:23

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно росло количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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08:23 За сутки 16 января в Украине зафиксировано 5072 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 407, медработников – 72), сообщили в Минздраве.

23 286 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 8034 человека, вторую дозу - 10930 человек, дополнительную дозу получили 105 человек, бустерную дозу - 4217 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 213 человек; летальных исходов – 78; выздоровели – 2 520 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 759 530 человек; выздоровело – 3 556 162 человека; летальных исходов – 98 361; проведено ПЦР-тестирование – 17 182 817.

С начала вакцинальной кампании привито 14 993 077 человек, из них получили первую дозу – 14 993 075 человек, получили две дозы – 14 270 520 человек, получили дополнительную дозу – 9 617 человек, бустерную дозу – 99 165 человек. В общей сложности проведено 29 372 377 прививок.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3759530

5072

98361

78

3556162

2520

105007

275,7

м. Київ

345256

510

8371

7

327265

615

9620

324,5

Вінницька

116532

194

3247

9

108552

122

4733

307,5

Волинська

105006

101

2217

0

101158

37

1631

158,3

Дніпропетровська

245237

127

9034

5

233244

37

2959

93,5

Донецька

170734

52

5225

6

163306

71

2203

117,3

Житомирська

143328

252

3298

1

136790

37

3240

269,2

Закарпатська

90559

133

2486

11

83692

304

4381

349,7

Запорізька

183875

18

5432

4

177186

0

1257

74,8

Івано-Франківська

134295

492

3163

1

122320

170

8812

645,4

Київська

189236

132

4778

0

180085

46

4373

245,4

Кіровоградська

34062

82

1594

4

30793

24

1675

180,4

Луганська

60751

4

2235

1

57362

20

1154

171,6

Львівська

227738

854

6106

5

212393

209

9239

368,6

Миколаївська

117086

31

3352

0

111836

96

1898

170,1

Одеська

244401

224

5640

3

230391

87

8370

352,6

Полтавська

144130

49

3865

1

136261

13

4004

289,9

Рівненська

129952

86

2319

2

125338

1

2295

199,3

Сумська

135292

189

2906

0

127826

73

4560

429,0

Тернопільська

111069

314

2174

2

105149

110

3746

361,6

Харківська

249475

647

6485

8

233972

120

9018

340,4

Херсонська

79992

36

2724

0

75845

48

1423

139,0

Хмельницька

150300

68

3412

0

142274

4

4614

368,9

Черкаська

131644

88

2713

1

124979

233

3952

333,0

Чернівецька

122573

344

3059

7

116111

43

3403

378,2

Чернігівська

97007

45

2526

0

92034

0

2447

248,1
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