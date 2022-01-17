СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки обнаружили 5 тысяч новых случаев COVID-19, выздоровевших вдвое меньше

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно росло количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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08:23 За сутки 16 января в Украине зафиксировано 5072 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 407, медработников – 72), сообщили в Минздраве.

23 286 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 8034 человека, вторую дозу - 10930 человек, дополнительную дозу получили 105 человек, бустерную дозу - 4217 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 213 человек; летальных исходов – 78; выздоровели – 2 520 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 759 530 человек; выздоровело – 3 556 162 человека; летальных исходов – 98 361; проведено ПЦР-тестирование – 17 182 817.

С начала вакцинальной кампании привито 14 993 077 человек, из них получили первую дозу – 14 993 075 человек, получили две дозы – 14 270 520 человек, получили дополнительную дозу – 9 617 человек, бустерную дозу – 99 165 человек. В общей сложности проведено 29 372 377 прививок.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины: