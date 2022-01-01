В Кременчуге ночью на АЗС микроавтобус врезался в бак с газом – спасателям удалось ликвидировать пожар только к утру

Ночью в воскресенье, 16 января, в городе Кременчуг на территории АЗС из-за столкновения микроавтобуса газовым бачком произошел пожар.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области.

В 22:10 в службу спасения Полтавщины поступило сообщение о том, что в городе Кременчуг в результате столкновения микроавтобуса с газовой емкостью, на территории АЗС «Мотто», возник пожар.

По состоянию на 23:45, наблюдалось открытое горение газового модуля и микроавтобуса. Угрозы распространения пожара на емкости с горючим автозаправкой не было.

Проводились работы по тушению пожара и защите соседних емкостей с горючим. По состоянию на 06:00 пожар был ликвидирован.

К тушению пожара были привлечены 25 человек личного состава и четыре единицы техники ГСЧС.

Напомним, как на Харьковщине взорвался топливный резервуар АЗС, огонь уничтожил две фуры.