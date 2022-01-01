Возле Николаевского автовокзала снесли билборд – за год планируют убрать около 30 рекламных конструкций по Богоявленскому проспекту

В Николаеве работники департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского убрали билборд возле автовокзала для прокладки новой троллейбусной линии. Рекламные конструкции будут демонтировать от автовокзала до Космонавтов по Богоявленскому проспекту.

Об этом сообщается на Facebook-странице департамента.

«Рядом с Междугородным автовокзалом снесли билборд. Это первая ласточка. В этом году мы планируем освободить от примерно 30 рекламных конструкций проспект Богоявленский от автовокзала до Космонавтов. Это не только поможет свободно проводить работы по строительству новой троллейбусной линии, но и значительно улучшит эстетичный вид этого отрезка, проспект станет безопаснее. У нас уже есть пример с участком от Космонавтов до 295-й Стрелковой Дивизии, - рассказал директор департамента Андрей Ермолаев.

Он в очередной раз обратился к владельцам рекламных конструкций.

Каждому из вас предупреждали о необходимости износа. Сделайте это самостоятельно, чтобы сохранить свое имущество. Времени ожидания уже нет», – добавил директор департамента.

Напомним, ранее в Николаеве снесли 5 билбордов на Херсонском шоссе, которые не отвечают утвержденной схеме размещения рекламы.