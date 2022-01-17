За сутки в Николаевской области выявили 31 новый случай COVID-19, выздоровели 96 человек

По состоянию на 17 января в Николаевской области выявлен 31 новый подтвержденный случай COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрацию.
По состоянию на 17 января из всех 117 086 (+31) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
– Николаев – 69 325 (+30);
– Первомайск – 6 834;
– Южноукраинск – 3 753;
– Вознесенск – 2 650; г
– Очаков – 1886,
– на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрирован один случай коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 3 023 (+1) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 96, всего – 111 836.
Умерло от последствий COVID-19 – 3 352, в сутки – 0
Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 17 января на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 393 человека, больные на COVID-19 или с подозрением, из них:
- в заведениях первой волны:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 15 больных;
- городская больница №3 Николаева – 74 больных и 9 человек с подозрением;
- городская больница №5 Николаева – 26 больных и 3 человека с подозрением;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 27 больных и 19 человек с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 35 больных;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 35 больных;
- в заведениях второй волны:
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 6 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 24 больных;
- Очаковская многопрофильная больница – 19 больных;
- Баштанская многопрофильная больница – 3 больных и 1 человек с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 10 больных и 7 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 6 больных;
- Новобугская центральная районная больница – 18 больных и 1 человек с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 25 больных;
- Снигиревская городская больница – 3 больных;
- городская детская больница №2 Николаева – 1 больной и 21 человек с подозрением;
- городская больница №1 Николаева – 5 больных;
- роддом №1 Николаева – 0.
По состоянию на 17 января по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:
– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 135,67 (при допустимом менее 75,0);
– загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 23,23% (при допустимом не более 65%);
– количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 746,24 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения);
– количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 29,64 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения);
– коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 11,21% (при допустимом не более 20%);
– уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +2,84% (при допустимом не более +50%).
Загруженность кроватей на 17 января в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 23,17%.