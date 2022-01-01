В Николаеве неизвестные вытащили плитку из провалов на Нижнем БАМе и разбросали ее по льду

На Нижней Набережной Николаева вандалы разбросали по замерзшей реке Ингул плитку, которую достали из провалов.

Соответствующее видео размещено в Instagram-группе blacklist.niko.

На видео видно, как неизвестные разбросали плитку вдоль берега. При этом на Набережной в данный момент есть несколько провалов, которые ограждены лентой.

Также в комментариях под видео николаевцы написали, что такие инциденты происходят из-за «нехватки хорошего освещения и видеокамер».

Стоит отметить, что провалы плитки в местах пешеходной зоны на Набережной происходят постоянно.

Ранее в ДЖКХ на это говорили, что провалы случается из-за швартовки прогулочных катеров.

Напомним, как в Николаеве после сильного дождя 25 мая 2019 года, провалилась часть плитки на Нижнем БАМе. ДЖКХ тогда восстановил покрытие и отметил, что данное пространство задумывалась исключительно как место для пеших прогулок граждан, поэтому использовать ее в качестве причальной стенки без установки специального понтона нельзя.

Также напомним, что из плитки, которую почти год укладывают в сквере «Николаевский», построили «дом».