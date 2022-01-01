₴28 тысяч за проход судна в акваторию: Работнику Николаевского морпорта сообщили о подозрении за систематическое вымогание взяток

Должностное лицо Николаевского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» вымогал у предпринимателей за прохождение каждого судна в торговый порт Николаева 28 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

«При процессуальном руководстве прокуроров Окружная прокуратура города Николаева начальнику одного из отделов Николаевского филиала Государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» уведомлено о подозрении в просьбе и принятых предложениях получения неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 368 УК Украины)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, должностное лицо систематически выражало просьбу субъектам хозяйствования предоставлять ему 28 тысяч гривен с каждого судна за первоочередной проход в Николаевский торговый порт.

В ходе расследования задокументирован факт просьбы указанным лицом в ноябре 2021 года и принятие предложения неправомерной выгоды в размере 56 тысячи гривен.

«Расследование продолжается. В настоящее время проверяется причастность других должностных лиц порта к указанной схеме получения неправомерной выгоды», - добавили в прокуратуре.

Напомним, что в сентябре 2021 года руководителем ГП «Николаевский морской торговый порт» был назначен Александр Медведик.