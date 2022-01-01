В Николаеве неизвестные продолжают терроризировать детей ложными минированиями школ

В Николаеве в понедельник, 17 января, в очередной раз поступило сообщение о минировании всех учебных заведений города.

Об этом сообщают жители Николаева в социальных сетях.

В частности, ученики всех школ города и персонал были эвакуированы. На места выехали сотрудники полиции, ГСЧС, взрывотехники, медики, газовая служба.

При этом пока экстренные службы проводят все проверки, дети находятся по несколько часов на морозе.

Отметим, что подобные сообщения уже несколько недель постоянно поступают правоохранителям во многих областных центрах страны.

Напомним, в СБУ призвали граждан сохранять спокойствие в связи с увеличением сообщений о псевдоминированиях

Как известно, уже в течение нескольких дней подряд поступают сообщения о «заминированиях» в Николаеве. Первое поступило 9 января, в нем говорилось о том, что якобы произойдет взрыв на катке на Соборной площади.

10 января неизвестный сообщил о минировании гимназии № 31 по улице 1-й Слободской, 42. В сообщении говорилось, что некий Марк Степак заложил несколько пакетов самодельного взрывного устройства в здании гимназии № 31, и если ему не выплатят три миллиона рублей, то «все они взорвутся в 14:00». Оперативные службы проверили территорию учебного заведения - сообщение о заминировании оказалось ложным. Последующие дни также поступали подобные сообщения, которые в итоге не подтверждались.