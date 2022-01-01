Николаевские спасатели вынесли из горящей квартиры пенсионера – его забрала «скорая» с ожогами и отравлением

В Николаеве ночью 17 января сотрудники ГСЧС спасли из горящей квартиры пожилого мужчину.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

17 января в 00:52 спасателей известили о пожаре трехкомнатной квартиры в девятиэтажном жилом доме по улице Космонавтов. К месту выехали два отделения 4-й государственной пожарно-спасательной части 2-го ГПСО, дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС.

По прибытию установлено, что горит квартира на первом этаже. Во время разведки в одной из комнат спасатели обнаружили мужчину 1949 года рождения, которого вынесли на свежий воздух и передали медикам.

Пенсионер в состоянии средней тяжести доставлен в медицинское учреждение с ожогами ягодиц и отравлением угарным газом.

Также, из соседних квартир эвакуированы три жителя дома.

Пожар на площади семь квадратных метров в 01:05 локализовали и в 01:14 ликвидировали. Причиной пожара стала неосторожность во время курения владельца квартиры.

Кроме того, 16 января в 12:46 в Службу спасения поступало сообщение о пожаре по улице Кушникова в пгт Братское Вознесенского района. К месту пожара направлено отделение 10 государственной пожарно-спасательной части 4-го ГПСО Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Прибывшие на место спасатели 10-й государственной пожарно-спасательной части 4-го ГПСО выяснили, что горит хозяйственное здание на площади 20 квадратных метров. Пожар в 12:51 локализован и в 13:30 ликвидирован, его причина устанавливается.

А сухую траву на площади 900 квадратных мтеров на открытой территории в Первомайске погасил очередной караул 23-й ГПСЧ 5-го ГПСО.

Всего к тушению привлекалось четыре единицы техники и 14 пожарных. Дополнительно привлекались сотрудники полиции, бригада скорой медицинской помощи, аварийная бригада АО «Николаевоблэнерго».

Напомним, как в Николаеве во время пожара спасли мужчину, а в Арбузинке – погибла женщина.