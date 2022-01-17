Николаевских водителей предупредили об ухудшении погоды – ночью ожидается снег

В Николаевской области водителей призывают быть внимательными на дороге, так как в ближайшую ночь ожидаются осадки в виде снега.

Об этом на странице в Facebook сообщает Служба автомобильных дорог в Николаевской области.

По прогнозам синоптиков, этой ночью по всей Николаевской области будут наблюдаться снеговые осадки. Температура воздуха будет колебаться от минусовых меток до плюсовых. Ветер северо-западный, 15-20 м/с.

«Все это иногда может привести к образованию гололеда и усложнению движения транспорта на автодорогах области», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что снегоуборочная техника и дорожные работники находятся «в режиме боевой готовности».

«Просим водителей быть максимально внимательными и осторожными, отправляясь в путь. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения и отдавайте предпочтение в движении снегоуборочной спецтехнике», - добавили в Службе автодорог.

В случае если вам понадобится помощь на дороге, звоните по телефону на круглосуточную диспетчерскую линию Службы автомобильных дорог в Николаевской области: (0512)67-51-31, (068)886-88-00