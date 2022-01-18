На Закарпатье спасли польского туриста, который получил травму и не мог спуститься с горы

В Закарпатской области спасатели нашли на горе Поп Иван польского туриста, который получил травму и оказался на морозе.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Ранее 17 января к спасателям обратилась американская компания, которая сообщила, что на горе Поп Иван (в 200 метрах от вершины) травмировался иностранный турист. Для оказания помощи пострадавшему направили спасателей. Мужчину нашли спустя полтора часа. Его доставили на пост спасателей на горе.

«Из-за усложненных погодных условий спуск гражданина Польши с вершины запланирован на 18 января. На горе Поп Иван температура воздуха составляет –13 градусов», - сообщили в ГСЧС.

Напомним, как в районе горы Петрос спасатели нашли четырех заблудившихся туристов.