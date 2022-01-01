В Николаеве двое водителей сбили женщин на пешеходных переходах

В Николаеве 17 января в двух случаях водители сбили женщин на пешеходных переходах.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Около 17:15 на улице Троицкой, в ​​районе дома №32 водитель автомобиля ВАЗ-2121 сбил пожилую женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

А в 17:50 на проспекте Богоявленском, в районе остановки «Материальные ворота» водитель автомобиля Mitsubishi Galant сбил 53-летнюю женщину, которая шла по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавших пешеходов госпитализировали с телесными повреждениями.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествий и просят граждан, владеющих какой-либо информацией о ДТП, или которые могут предоставить записи с видеорегистраторов, обратиться по телефонам (067) 512-91-13 и 102.

Напомним, ранее суд по ходатайству прокуратуры отпустил под ночной домашний арест бизнесмена, который хотел за взятку «отмазать» брата, сбившего ребенка.