СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили более 8,5 тысяч новых случаев COVID-19, умерли 188 человек

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно росло количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

Информация постоянно обновляется...

8:10 За сутки 17 января 2022 в Украине зафиксировано 8 558 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 811, медработников – 304), сообщили в Минздраве.

С начала кампании вакцинации проведено всего 29 453 298 прививок.

Также за последние сутки:

госпитализированы лица с подтвержденными и подозрительными случаями – 1125; летальных исходов – 188; выздоровело (лица) – 5761.

За все время пандемии в стране: