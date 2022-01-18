СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили более 8,5 тысяч новых случаев COVID-19, умерли 188 человек

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18.01.2022 08:15

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно росло количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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8:10 За сутки 17 января 2022 в Украине зафиксировано 8 558 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 811, медработников – 304), сообщили в Минздраве.

С начала кампании вакцинации проведено всего 29 453 298 прививок.

Также за последние сутки:

госпитализированы лица с подтвержденными и подозрительными случаями – 1125;

летальных исходов – 188;

выздоровело (лица) – 5761.

За все время пандемии в стране:

заболело (лица) – 3 768 088;

выздоровело (лица) – 3 561 923;

летальных исходов – 98 549.

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