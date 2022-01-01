Непогода на Николаевщине: В САД отчитались, что на трассы области использовали почти 300 тонн песчано-солевой смеси

В Николаеве и области во вторник, 18 января, выпал небольшой снег. В связи с погодными условиями движение на некоторых участках дороги затруднено.

Об этом сообщают в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Как известно, ночью по всей Николаевской области наблюдались осадки в виде снега. Температура воздуха продолжает колебаться от минусовых меток до плюсовых. Ветер северо-западный, 15-20 м/с.

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10:14 В Службе автомобильных дорог Николаевской области сообщили, что ночью на автодорогах области работало 34 единицы спецтехники и 45 дорожных работников. Использовано 297 тонн песчано-солевой смеси.

По состоянию на 10:00 проезд по всем дорогам области обеспечен. Работа снегоочистительной техники продолжается.

«В первую очередь посыпаем спуски и подъемы, крутые повороты, пешеходные переходы, мосты и путепроводы», - отметили в Службе автодорог.

Учитывая изменчивость погодных условий и гололедицы на дорогах, просим водителей быть внимательными и осторожными, передвигаясь по автодорогам области, не выполнять рискованные маневры и подготовить свои транспортные средства к зимней эксплуатации».

В САД призвали водителей четко соблюдать правила дорожного движения, в частности скоростные режимы, интервал и дистанцию.

«В случае если вам понадобится помощь на дороге, звоните по телефону на круглосуточную диспетчерскую линию Службы автомобильных дорог в Николаевской области: (0512)67-51-31, (068)886-88-00».

9:48 В социальной сети опубликовали видео аварии с участием двух грузовиков возле Казанки.

9:45 На пешеходной части улицы Соборной дорога посыпана солевой смесью, тем временем тротуары остались заснеженными.

9:39 В центре Николаева на проспекте Центральном возле пересечения с улицей 3-я Слободская в направлении Херсонского шоссе из-за порывов ветра дерево вырвало с корнем - две полосы движения оказались заблокированы.

9:30 На трассе Н-11 перед поселком Казанка два большегрузных автомобиля перегородили дорогу - движение на этом участке трассы затруднено в обе стороны.

8:55 Как сообщают водители, на проспекте Героев Украины от остановки «Мельничная» до остановки «Школьная» на дороге также замечается гололед, из-за чего движение в направлении улицы Пушкинской затруднено.

8:43 На ЭЛУ Автодорог Николаева сообщили, что в 2:00 техника дежурной службы начала обрабатывать автодороги реагентами для предотвращения образования гололеда.

По состоянию на 6:30 работало четыре единицы техники и один погрузчик. Использовано 35 тонн противогололедной смеси.

8:34 В социальных сетях водители сетуют, что некоторые участки дороги обледенели. Например, на трассах Н-11, М-14 (как в направлении Херсона, так и в сторону Одессы). Тем временем в Николаеве ситуация не критичная, на магистральных улицах проезжаемость есть.