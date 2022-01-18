За сутки в Николаевской области обнаружили 148 новых случаев коронавируса, выздоровели 158 больных и двое умерли

На 18 января в Николаевской области выявлено 148 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевская ОГА.

По состоянию на 18.01.2022 из всех 117 234 (+148) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 69377 (+52);

Первомайск – 6852 (+18);

Южноукраинск – 3760 (+7);

Вознесенск – 2653 (+3);

Очаков – 1890 (+4).

На других территориях, в т. ч. отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 64 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3027 (+4) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 158, всего – 111994. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3354, в сутки – 2.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 18.01.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находятся 402 человека, больные на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны:

- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 15 больных;

- городская больница №3 Николаева – 76 больных и 6 человек с подозрением;

- городская больница №5 Николаева – 28 больных и 6 человек с подозрением;

- Николаевская областная детская клиническая больница – 27 больных и 20 человек с подозрением;

- Первомайская центральная районная больница – 36 больных;

- Вознесенская городская многопрофильная больница – 38 больных;

в заведениях второй волны:

- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 6 больных;

- Новоодесская многопрофильная больница – 21 больной;

- Очаковская многопрофильная больница – 18 больных;

- Баштанская многопрофильная больница – 4 больных и 1 человек с подозрением;

- Доманевская многопрофильная больница – 11 больных и 10 человек с подозрением;

- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 6 больных;

- Новобугская центральная районная больница – 20 больных и 2 человека с подозрением;

- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 25 больных и 1 человек с подозрением;

- Снегиревская городская больница – 3 больных;

- городская детская больница №2 Николаева – 2 больных и 15 человек с подозрением;

- городская больница №1 Николаева – 5 больных;

- роддом №1 Николаева – 0.

По состоянию на 18.01.2022 по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности: