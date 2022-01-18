За сутки в Николаевской области обнаружили 148 новых случаев коронавируса, выздоровели 158 больных и двое умерли

На 18 января в Николаевской области выявлено 148 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская ОГА.
По состоянию на 18.01.2022 из всех 117 234 (+148) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев – 69377 (+52);
Первомайск – 6852 (+18);
Южноукраинск – 3760 (+7);
Вознесенск – 2653 (+3);
Очаков – 1890 (+4).
На других территориях, в т. ч. отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 64 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 3027 (+4) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 158, всего – 111994. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3354, в сутки – 2.
Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 18.01.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находятся 402 человека, больные на COVID-19 или с подозрением, из них:
в заведениях первой волны:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 15 больных;
- городская больница №3 Николаева – 76 больных и 6 человек с подозрением;
- городская больница №5 Николаева – 28 больных и 6 человек с подозрением;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 27 больных и 20 человек с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 36 больных;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 38 больных;
в заведениях второй волны:
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 6 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 21 больной;
- Очаковская многопрофильная больница – 18 больных;
- Баштанская многопрофильная больница – 4 больных и 1 человек с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 11 больных и 10 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 6 больных;
- Новобугская центральная районная больница – 20 больных и 2 человека с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 25 больных и 1 человек с подозрением;
- Снегиревская городская больница – 3 больных;
- городская детская больница №2 Николаева – 2 больных и 15 человек с подозрением;
- городская больница №1 Николаева – 5 больных;
- роддом №1 Николаева – 0.
По состоянию на 18.01.2022 по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:
- уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней) – 147,79 (при допустимом менее 75,0);
- загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 23,68% (при допустимом не более 65%);
- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 755,44 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения);
- количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 29,82 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения);
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 11,51% (при допустимом не более 20%);
- уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +5,14% (при допустимом не более +50%).