В Большой Коренихе из-за замыкания электросети горела кабина мусоровоза

Днем в понедельник, 17 января, в Николаеве в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре кабины автомобиля мусоровоза ЗИЛ-4331 по улице Первомайская в микрорайоне Большая Корениха.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

«На место было направлено отделение 19 государственной пожарно-спасательной части 2 ГПСЧ Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области», - говорится в сообщении.

По прибытию установлено, что огнем охвачена кабина автомобиля на площади 3 квадратных метра. В 11:32 пожар локализован и в 11:39 – ликвидирован.

Отмечается, что возгорание произошло из-за короткого замыкания электросети.

От ГСЧС к тушению привлекалось 4 человека и 1 единица техники. Дополнительно привлекались сотрудники полиции.

Напомним, как 16 января неизвестные в Николаеве подложили гранату под мусоровоз – взрывом повредило колесо и кабину.