На Сахалине коммунальщики чистили снег вместе с автомобилями – повреждено более 20 машин

На российском Острове Сахалин коммунальщики во время уборки территории от снега повредили 23 автомобиля, которые были припаркованы возле жилого сектора.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live.

Отмечается, что в результате непогоды в Сахалинской области образовались 2-3 метровые сугробы. Так, некоторые жители не успели откопать автомобили из снега, и их зацепили снегоуборочные машины.

В пресс-службе региональной ГИБДД отметили, что после мощного циклона на улицы выехала коммунальная техника для уборки снега, после которой в полицию и поступили заявления о повреждении личного транспорта. Таким образом, насчитали, что во время уборки снега спецтехника повредила 23 автомобиля.

Напомним, как ранее в Италии выпал град размером с теннисный мяч – он повредил сотни автомобилей на трассе.