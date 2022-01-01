В Кропивницком из-за сильного ветра упала новогодняя елка – каркас конструкции сломан в трех местах и восстановлению не подлежит

Во вторник, 18 января, в Кропивницком из-за сильного ветра упала главная елка города.

Об этом сообщают местные СМИ.

«Сильный ветер сегодня, 18 января, повалил главную елку Кропивницкого на площади Героев Майдана», - говорится в сообщении.

Как информируют местные СМИ, коммунальные службы уже начали демонтаж праздничного дерева, которое установили в городе еще 19 декабря.

По словам главы коммунального предприятия «Горсвет» Дмитрия Тотока, сообщение об упавшей елке поступило около 08:00. У нее в трех местах сломан металлический каркас. Восстановлению конструкция не подлежит. Фундамент цел.

Отметим, что спасатели предупреждали о том, что сегодня ночью и днем 18 января в Кропивницком и по Кировоградской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метель.

Напомним, как 14 января, в ряде украинских городов сильный ветер повалил новогодние елки.