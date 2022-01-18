Полиция продолжает разыскивать студента николаевской «могилянки», который пропал 8 июня

Николаевские полицейские продолжают поиски пропавшего без вести Дмитрия Шаламая, который в начале лета прошлого года вышел из общежития и пропал. Также в полицию поступала информация, то парень может находиться в Херсоне или Виннице.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

«Николаевским районным управлением полиции разыскивается Шаламай Дмитрий Александрович 2003 года рождения, студент одного из высших учебных заведений Николаева, который 8 июня около 9:30 вышел из общежития по улице Крылова для сдачи экзаменов, но, как оказалось, в университете так и не появился. В настоящее время его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Приметы: рост – 180-185 см, среднего телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие.

Был одет в джинсы синего цвета, футболку и кофту с черным капюшоном, белые кроссовки. При себе у него был черный рюкзак и сумка.

Особые приметы: на шее с левой стороны есть родинка.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение парня или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Николаевское районное управление полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. Белая, 44 или по телефонам 063-535-43-70, 063-307-02-94, 093-429-58-72, 102.