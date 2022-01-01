В Николаеве приступили к демонтажу надписи «I love Mykolaiv», которую повредили вандалы три недели назад

Спустя три недели после того, как трое подростков намерено разгромили надпись «I love Mykolaiv» в самом центре города, рабочие все-таки взялись за нее. 18 января в сквер «Розовый» прибыла бригада для демонтажа поврежденных элементов конструкции.

Об этом пишет интернет-журнал NikLife.

На данный момент замены требует непосредственно сердце, по которому подросток бил кулаком, а также буквы «Y» и «A». Другие элементы также имеют весьма «потрепанный» вид, но не так сильно повреждены. Когда данные элементы вернутся на место неизвестно.

Видео инцидента:

Стоит отметить, что многострадальный арт-объект, открытый на 229-летие Николаева в 2018 году, регулярно ломается не только из-за вандализма, но и неблагоприятных погодных условий.

Первая поломка была зафиксирована всего через два дня после установки. Дети пытались залезть на конструкцию ради эффектного фото, но все закончилось повреждением одной из букв.

Какое-то время конструкция сохранялась в нормальном состоянии, но в следующем году неизвестный парень сел на «сердце» в фотозоне «I love Mykolaiv» и вновь повредил его. В сентябре 2019 года было принято решение забрать арт-объект на реставрацию и он был демонтирован. В это же время его взяли в городскую собственность и позже вернули на свое место. Однако, в феврале 2020 года многострадальная конструкция вновь подверглась нападению вандалов, а до этого ее разрисовали неизвестные.

Так, в ночь с 14 на 15 февраля было разбито «сердце» арт-объекта на улице Соборной. Вандалом оказался 18-летний житель Николаева, которого задержали благодаря неравнодушным прохожим. В свою очередь Департамент ЖКХ обратится в суд, дабы разбивший николаевское «сердце» вандал возместил убытки. В итоге, николаевец признал свою вину полностью и извинился, а починить надпись обещали за счет его семьи.

Стоит напомнить, что надпись «I love Mykolaiv» страдала не только от рук вандалов, но и от непогоды. Например, в июне 2021 года буква в фотозоне на повредилась из-за порыва ветра, а не из-за недоброжелателей, как многие думали. Правда, спустя пару месяцев все вернулось на круги своя и в сентябре этого же года надпись повредили дети, когда пытались вылезти на сердце, чтобы сфотографироваться.