На Николаевщине водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд и спровоцировал аварию с тепловозом

Во вторник, 18 января, в Николаевской области на железнодорожном переезде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием тепловоза и грузового автомобиля, в результате которого пострадал водитель последнего.

Об этом сообщили на «Одесской железной дороге».

В 9:36 на перегоне Колосовка – Первенец на регулируемом переезде без дежурного работника, водитель грузового автомобиля MAN, проигнорировав предупредительные световые и звуковые сигналы, запрещающие движение автотранспорта, выехал на переезд и спровоцировал столкновением с тепловозом.

Машинист поезда при виде транспортного средства при скорости 45 км/ч применил экстренное торможение. В результате столкновения водитель грузового автомобиля с черепно-мозговой травмой каретой скорой помощи доставлен в поселок Веселиново.

В результате столкновения в тепловозе повреждены трубы подачи песка, ступеньки и поручни передней площадки.

Также из-за ДТП пассажирский поезд №141 задержан на три часа.

Напомним, как в Баштанском районе возле железнодорожного переезда перевернулся грузовик с маслом , из-за чего движение железнодорожного транспорта временно остановили.