Испанский пенсионер предотвратил трагедию на стройплощадке – он вспомнил, что 84 года назад туда упала авиабомба

В Испании благодаря 90-летнему мужчине узнали о нахождении на территории строительной площадки бомбы времен гражданской войны и предотвратили трагедию.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «Reuters».

В городе Маэлья возле Сарагосы, на северо-западе страны, приостановили работы на стройплощадке после того, как мужчина рассказал, что видел попадание бомбы в этот участок, но взрыва после этого не последовало. Ему на момент событий было шесть лет.

По прибытии специалистов под землей обнаружили 50-килограммовую бомбу, сброшенную итальянской армией, которая во время гражданской войны 1936-39 годов поддерживала армию Франциско Франко.

Саперы контролируемо взорвали бомбу 10 января, но обнародовали информацию об этом только в конце недели.

Напомним, ранее николаевские спасатели обезвредили авиабомбу, найденную на Кинбурне.