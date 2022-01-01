В Николаеве «дрифтер» на Mustang, который уже попадался полиции, «снес» дорожный знак

Ночью в понедельник, 17 января, в Николаеве на проспекте Богоявленском произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля Ford Mustang.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

Инцидент произошел в районе автовокзала. По предварительной информации водитель авто ехал по проспекту Богоявленскому в направлении проспекта Мира и не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал с проезжей части и «снес» дорожный знак.

Вследствие аварии никто не пострадал. На водителя составили админпроткол по статье 124 КУоАП за совершение ДТП.

Фото: Новости-N

При этом, как рассказали «Преступности.НЕТ» очевидцы, за рулем был парень, который неоднократно «дрифтовал» в Николаеве, и создавал аварийные ситуации.

Слова очевидцев подтверждает и то, что номера автомобиля участника этого ДТП и нарушителя ПДД совпадают, как и марка и модель автомобиля.

Скриншоты из поста Instagram-паблика «Автобыдло»





Скриншот с Instagram-аккаунта нарушителя ПДД, который был размещен в предыдущей новости. Государственные номерные знаки совпадают.

Как известно, весной в соцсети опубликовали видеозапись, как водитель на Mustang едва не устроил несколько ДТП, «дрифтуя» прямо на пересечении улиц Большая Морская и 1-я Военная. Спустя несколько дней николаевские патрульные составили административные материалы на водителя автомобиля Ford, который «дрифтовал» в центре города. Также у него тогда изъяли водительское удостоверение.