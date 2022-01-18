Николаевская «инфекционка» подала три пакета в НСЗУ, и продолжает работать как «ковидная» больница

Исполняющая обязанности главы КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская подала в Национальную службу здоровья Украины три пакета. Кроме того, со службой ведутся переговоры о заключении дополнительного договора. Также учреждение продолжает функционировать в статусе «ковидной» больницы.

Об этом 18 января во время совещания с главврачами областных больниц рассказал глава управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Максим Безносенко, передает «Преступности.НЕТ».

— Я сегодня был там сутра, разговаривал с Ярославой Васильевной по поводу пакетов, которые она падала в Национальную службу здоровья Украины. Это три пакета: амбулаторная помощь, стационарное лечение без хирургических операций и лечение коронавируса в условиях стационара. Также на прошлой неделе были переговоры с Южным департаментом НСЗУ Дмитрием Самофаловым, чтобы включить эту больницу в 33-й пакет – готовность лечения при эпидемиях катастрофах и так далее. Но этот пакет он закрытый и рассчитывается на одну больницу, на 200 тысяч населения, и с территориальной привязкой в 120 километров, — сообщил Безносенко.

Он отметил, что после смены руководства в учреждении три недели будет проходить проверка Госаудитслужбы. Как известно, после прихода аудиторов и огласки финансовых нарушений бухгалтеры николаевской «инфекционки» пытались вынести документацию из больницы, которые они ранее отказывались предоставить аудиторам. При этом Безносенко подчеркнул, что несмотря на все противостояния сотрудников администрации, работа КНП продолжается в штатном режиме.

Также известно, что проверка уже обнаружила, что бывшее руководство, в лице экс-директора КНП Светланы Федоровой, не заключало договора на закупку продуктов и медикаментов.

— Учреждение инфекционной больницы работает в штатном режиме, но сбои есть - противостояние бухгалтерского состава (продолжается, - ПН). С 17 января по 4 февраля в больнице работает Госаудитслужба. Учитывая то, что там изменился руководитель, есть много вопросов в хозяйственной деятельности касаемо отсутствия договоров на закупку питания, медикаментов. Потому что там все поставлялось за счет благотворителей. Сейчас там проводятся торги, чтобы все было обеспечено. Насколько я знаю, то благотворители в настоящее время продолжают поставлять продукты, медикаменты есть…Дальше учреждение будет продолжать работать как «ковидная» больница, — добавил Безносенко.

Напомним, сотрудников КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний», которые саботируют работу больницы, около 12-15 человек, они сотрудники администрации, и, вероятнее всего, выполняют чьи-то указания.

Также напомним, Светлана Федорова через суд пытается обжаловать свое увольнение с должности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний».

Как известно, 21 декабря Николаевский областной совет уволил Федорову с должности директора «инфекционки» . Депутаты приняли решение по результатам официальной проверки Министерства здравоохранения Украины, выявившей многочисленные и систематические нарушения. Также депутаты Николаевского областного совета от «Нашего края» исключили Светлану Федорову из фракции . Позже она отозвала заявление о сложении с себя депутатских полномочий.

4 января Ярославу Студзинскую представили в качестве и.о. директора КНП на брифинге в Николаевской ОГА. После этого Студзинская вместе со своим адвокатом и представителями ОГА поехала в больницу, чтобы приступить к исполнению обязанностей директора, однако ее не допустили на рабочее место Светлана Федорова со своими сторонниками, а именно заместителями директора Алевтиной Демьяненко и Игорем Гаврилишиным. А вечером Студзинская записала видеообращения коллективу.

5 января Студзинская вместе с адвокатом утром приехали в больницу, однако на входе их встретили Светлана Федорова и часть работников больницы, которые препятствовали ее деятельности. В конфликт вмешались полицейские. В больницу также приезжал замглавы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, который попытался поговорить с Федоровой, но это не возымело должного успеха, также он рассказал, какие задачи сейчас стоят перед Ярославой Студзинской.

10 января, в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» продолжились противостояния между новым и старым руководством больницы - бухгалтерия тормозила процесс выдачи необходимой для начисления зарплаты документации, а в больницу пришел скандальный киевский «активист».

Также напомним, как в Счетной палате зафиксировали значительную разницу в зарплатах руководителей и медработников, приведя в пример николаевскую «инфекционку».

Ранее сообщалось, что директор николаевской «инфекционки» Федорова, которая просила повысить ей зарплату, с лета обходится бюджету в ₴200 тысяч в месяц «грязными»