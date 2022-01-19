СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили 12,8 тысячи новых случаев COVID-19

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19.01.2022 08:18

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно росло количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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08:18 За сутки 18 января в Украине зафиксировано 12 815 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1422, медработников – 464), сообщили в Минздраве.

85 177 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 30 201 человек, вторую дозу – 36 744 человека, дополнительную дозу получили 614 человек, бустерную дозу – 17 618 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 401 человек; летальных исходов – 163; выздоровели – 5 413 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 780 903 человека; выздоровели – 3 567 336 человек; летальных исходов – 98 712; проведено ПЦР-тестов – 17 270 793.

С начала вакцинальной кампании привито 15 053 125 человек, из них получили первую дозу – 15 053 123 человека, получили две дозы – 14 343 487 человек, получили дополнительную дозу – 10 687 человек, бустерную дозу – 131 178 человек. В общей сложности проведено 29 538 475 прививок.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3780903

12815

98712

163

3567336

5413

114855

301,6

м. Київ

347496

1268

8389

12

328527

635

10580

356,8

Вінницька

117671

767

3263

7

109151

275

5257

341,5

Волинська

105305

157

2226

2

101465

104

1614

156,7

Дніпропетровська

245937

414

9058

19

233482

135

3397

107,4

Донецька

171582

483

5243

9

163879

311

2460

131,0

Житомирська

143644

258

3311

4

137234

239

3099

257,5

Закарпатська

91081

292

2495

4

84266

204

4320

344,9

Запорізька

184264

201

5442

5

177303

117

1519

90,4

Івано-Франківська

136510

1575

3172

3

122607

145

10731

785,9

Київська

190072

491

4790

9

180719

289

4563

256,1

Кіровоградська

34209

86

1604

7

30953

76

1652

178,0

Луганська

61173

215

2245

2

57530

57

1398

207,9

Львівська

229564

956

6119

7

212878

198

10567

421,5

Миколаївська

117456

222

3358

4

112155

161

1943

174,2

Одеська

245285

534

5663

5

231363

439

8259

347,9

Полтавська

145073

470

3896

9

137003

413

4174

302,2

Рівненська

130890

568

2329

3

125661

128

2900

251,9

Сумська

136536

860

2923

8

128148

156

5465

514,1

Тернопільська

111879

528

2182

5

105638

268

4059

391,8

Харківська

250819

666

6500

7

234320

187

9999

377,4

Херсонська

80355

305

2730

3

75912

57

1713

167,3

Хмельницька

151164

625

3432

9

142795

187

4937

394,7

Черкаська

132158

300

2730

5

125699

341

3729

314,2

Чернівецька

123561

513

3068

4

116326

96

4167

463,1

Чернігівська

97219

61

2544

11

92322

195

2353

238,6
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