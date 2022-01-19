СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили 12,8 тысячи новых случаев COVID-19

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно росло количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.

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08:18 За сутки 18 января в Украине зафиксировано 12 815 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1422, медработников – 464), сообщили в Минздраве.

85 177 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 30 201 человек, вторую дозу – 36 744 человека, дополнительную дозу получили 614 человек, бустерную дозу – 17 618 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 401 человек; летальных исходов – 163; выздоровели – 5 413 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 780 903 человека; выздоровели – 3 567 336 человек; летальных исходов – 98 712; проведено ПЦР-тестов – 17 270 793.

С начала вакцинальной кампании привито 15 053 125 человек, из них получили первую дозу – 15 053 123 человека, получили две дозы – 14 343 487 человек, получили дополнительную дозу – 10 687 человек, бустерную дозу – 131 178 человек. В общей сложности проведено 29 538 475 прививок.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины: