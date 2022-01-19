В зоне ООС застрелился военнослужащий

В Луганской области 18 января выявили застреленным украинского военнослужащего.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Погибший военнослужащий – контрактник, 1998 года рождения, уроженца села Новогригоровка Вторая Кировоградской области.

Предварительно установлено, что военнослужащий покончил жизнь самоубийством путем выстрела в подбородок из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы.

По факту гибели военнослужащего Луганской спецпрокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса.

Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия и принимаются исчерпывающие меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств трагического события.

Расследование гибели военнослужащего осуществляется следователями Щастинского райотдела полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области.

Напомним, как в Донецкой области сообщили о подозрении военнослужащему, который сокрыл убийство сослуживца под видом суицида.