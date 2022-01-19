В зоне ООС застрелился военнослужащий

В Луганской области 18 января выявили застреленным украинского военнослужащего.
Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере объединенных сил.
Погибший военнослужащий – контрактник, 1998 года рождения, уроженца села Новогригоровка Вторая Кировоградской области.
Предварительно установлено, что военнослужащий покончил жизнь самоубийством путем выстрела в подбородок из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы.
По факту гибели военнослужащего Луганской спецпрокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса.
Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия и принимаются исчерпывающие меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств трагического события.
Расследование гибели военнослужащего осуществляется следователями Щастинского райотдела полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области.
Напомним, как в Донецкой области сообщили о подозрении военнослужащему, который сокрыл убийство сослуживца под видом суицида.