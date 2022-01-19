Полицейские разыскивают свидетелей аварии с тепловозом на Николаевщине, в которой пострадал водитель грузовика

Николаевские полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и локомотива.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Николаевской области.
Как известно, 18 января в 9:36 на перегоне Колосовка – Первенец на регулируемом переезде без дежурного работника, водитель грузового автомобиля MAN, проигнорировав предупредительные световые и звуковые сигналы, запрещающие движение автотранспорта, выехал на переезд и спровоцировал столкновением с тепловозом.
В результате ДТП 61-летний водитель грузовик с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение.
46-летний машинист локомотива не пострадал.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
По указанному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
«Правоохранители просят граждан, которые владеют любой информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться в Вознесенское райуправление полиции по адресу: г. Вознесенск, ул. Киевская, 24 или по телефонам (05134) 3-31-51, 066 912 50 27, 102», – говорится в сообщении.