На Николаевщине продолжает расти заболеваемость COVID-19

По состоянию на 19 января в Николаевской области выявлено 222 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 19 января из всех 117 456 (+222) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

– Николаев – 69 494 (+117); – Первомайск – 6 889 (+37); – Южноукраинск – 3 765 (+5); – Вознесенск – 2 657 (+4); – Очаков – 1 894 (+4); – на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 55 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3 035 (+8) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 161, всего – 112 155.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3358, в сутки – 4.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 19 января на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 408 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны: - в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 18 больных; - городская больница №3 Николаева – 73 больных и 10 человек с подозрением; - городская больница №5 Николаева – 36 больных и 8 человек с подозрением; - Николаевская областная детская клиническая больница – 23 больных и 22 человека с подозрением; - Первомайская центральная районная больница – 34 больных; - Вознесенская городская многопрофильная больница – 30 больных; в заведениях второй волны: - Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 7 больных; - Новоодесская многопрофильная больница – 21 больной; - Очаковская многопрофильная больница – 15 больных; - Баштанская многопрофильная больница – 4 больных и 3 человека с подозрением; - Доманевская многопрофильная больница – 12 больных и 9 человек с подозрением; - многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельского советов – 6 больных; - Новобугская центральная районная больница – 21 больной и 4 человека с подозрением; - Южноукраинская городская многопрофильная больница – 27 больных и 1 человек с подозрением; - Снигиревская городская больница – 2 больных; - городская детская больница №2 Николаева – 2 больных и 15 человек с подозрением; - городская больница №1 Николаева – 5 больных; - роддом №1 Николаева – 0.

По состоянию на 19 января по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 158,89 (при допустимом менее 75,0); – загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 24,12% (при допустимом не более 65%); – количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 755,44 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения); – количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 30,32 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения); – коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 12,54% (при допустимом не более 20%); – уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: -1,69% (при допустимом не более +50%).

Загруженность кроватей на 19 января в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 24,06%.