Николаевская полиция разыскивает мужчину, который исчез из медучреждения

В Николаевской области полиция разыскивает Литвинова Сергея Александровича 1987 года рождения.
Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Мужчина утром 18 января ушел с территории специализированного медицинского учреждения в селе Лупарево, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы короткие темные.
Был одет в синие брюки и темный свитер.
У мужчины есть расстройства здоровья.
«Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или предоставить другую полезную информацию, сообщить в отделение полиции №4 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области (Витовский ОП) по адресу: г. Николаев, ул. Новозаводская, 10 А или по телефонам (0512) 53-13-29, 44-68-58, 063-451-05-67, 098-733-52-33, 102», – говорится в сообщении.