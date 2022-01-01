Николаевская полиция разыскивает мужчину, который исчез из медучреждения

В Николаевской области полиция разыскивает Литвинова Сергея Александровича 1987 года рождения.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Мужчина утром 18 января ушел с территории специализированного медицинского учреждения в селе Лупарево, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы короткие темные.

Был одет в синие брюки и темный свитер.

У мужчины есть расстройства здоровья.