Депутат облсовета Табунщик рассказал, что увидел в николаевской «инфекционке» много сомнительных документов, за которые придется отвечать их подписантам

Депутат Николаевского областного совета от «Слуги Народа» Антон Табунщик заявил, что в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Госаудитслужба обнаружила «множество сомнительных документов», с помощью которых на предприятии происходили незаконные управленческие и финансовые операции. Он также заверил, что подписант этой документации «ответит по закону».

Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

Как известно, после смены руководства в учреждении с 17 января по 4 февраля работают аудиторы Южного офиса. Напомним, что после прихода Госаудитслужбы и огласки финансовых нарушений, бухгалтеры николаевской «инфекционки» пытались вынести документацию из больницы, которую они ранее отказывались предоставить аудиторам. При этом, за короткий период работы служба уже успела обнаружить серьезные нарушения в хозяйственной деятельности предприятия бывшим руководством учреждения в лице экс-директора «инфекционки» Светланы Федоровой. В частности, договора на закупку продуктов и медикаментов попросту не заключались.

«Управление Южного офиса Госаудитслужбы проводит внеплановую выездную ревизию по отдельным вопросам финансово хозяйственной деятельности КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» Николаевского областного совета. Целью ревизии является проверка соблюдения законодательства. Я, как депутат областного совета от «Слуги Народа» сегодня посетил это медучреждение, где было зафиксировано невыполнение должностными лицами подразделения бухгалтерской службы собственных должностных обязанностей», - написал Табунщик.

Он отметил, что бухгалтерский состав, «под пристальным наблюдением заместителя директора КНП Алевтины Демьяненко, отказывается предоставлять запрашиваемую аудиторами документацию, несмотря на распоряжения распоряжение и.о. директора учреждения Ярославы Студзинской».

«Из-за сложившейся ситуации исполняющая обязанности директора указанного медучреждения официально обратилась к начальнику Управления здравоохранения Максиму Безносенко с просьбой предоставить предприятию организационно-методологическую помощь со стороны специалистов в сферах бухгалтерии, кадровой работы, делопроизводства и специалиста в области управления. В результате четких и предусмотренных законодательством действий со стороны специалистов управления Николаевской ОГА все запрашиваемые аудиторами документы были предоставлены, - рассказал депутат.

По его словам, депутаты областного совета от «Слуги Народа» прилагают усилия, чтобы наладить стабильную работу в «инфекционке», не допустив произвола и пренебрежения законов, так как отдельные представители администрации персонала и дальше действуют противозаконным путем.

«Жаль, что некоторые работники не понимают, что их используют и подставляют. Из того, что я успел увидеть – множество сомнительных документов. Как пример – человек сам себя назначил (Документ) и затем подписывал документы, на основании которых совершались управленческие и финансовые действия на предприятии. За все это придется отвечать по закону и, к сожалению, отвечать придется подписанту, а не тем, кто подстрекал к таким действиям», - подчеркнул Табунщик.

Стоит отметить, что в комментариях под одной из публикаций юрист управления облздрава Виктор Кадинов сообщил, что в момент, когда Демьяненко «самопровозгласила» сама себя руководителем КНП, она подписала приказ «не имея на то полномочий» о назначении своей помощницей секретаря Елену Мерзлыкину. При этом, по словам Кадинова, «новоназначенная» помощница директора на отрез отказалась предоставить свой диплом.

Напомним, сотрудников КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний», которые саботируют работу больницы, около 12-15 человек, они сотрудники администрации, и, вероятнее всего, выполняют чьи-то указания.

Также напомним, Светлана Федорова через суд пытается обжаловать свое увольнение с должности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний».

Как известно, 21 декабря Николаевский областной совет уволил Федорову с должности директора «инфекционки» . Депутаты приняли решение по результатам официальной проверки Министерства здравоохранения Украины, выявившей многочисленные и систематические нарушения. Также депутаты Николаевского областного совета от «Нашего края» исключили Светлану Федорову из фракции . Позже она отозвала заявление о сложении с себя депутатских полномочий.

4 января Ярославу Студзинскую представили в качестве и.о. директора КНП на брифинге в Николаевской ОГА. После этого Студзинская вместе со своим адвокатом и представителями ОГА поехала в больницу, чтобы приступить к исполнению обязанностей директора, однако ее не допустили на рабочее место Светлана Федорова со своими сторонниками, а именно заместителями директора Алевтиной Демьяненко и Игорем Гаврилишиным. А вечером Студзинская записала видеообращения коллективу.

5 января Студзинская вместе с адвокатом утром приехали в больницу, однако на входе их встретили Светлана Федорова и часть работников больницы, которые препятствовали ее деятельности. В конфликт вмешались полицейские. В больницу также приезжал замглавы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, который попытался поговорить с Федоровой, но это не возымело должного успеха, также он рассказал, какие задачи сейчас стоят перед Ярославой Студзинской.

10 января, в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» продолжились противостояния между новым и старым руководством больницы - бухгалтерия тормозила процесс выдачи необходимой для начисления зарплаты документации, а в больницу пришел скандальный киевский «активист».

Также напомним, как в Счетной палате зафиксировали значительную разницу в зарплатах руководителей и медработников, приведя в пример николаевскую «инфекционку».

Ранее сообщалось, что директор николаевской «инфекционки» Федорова, которая просила повысить ей зарплату, с лета обходится бюджету в ₴200 тысяч в месяц «грязными»