«Нарушения дисциплины» и «отказ работать на округе»: депутата Николаевского облсовета Майбороду исключили из фракции «ОПЗЖ»

В понедельник, 17 января, депутаты от «ОПЗЖ» в Николаевском областном совете приняли решение исключить депутата Сергея Майбороду из фракции.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Оппозиционной платформы – За жизнь» в Николаевской области.

«На заседании фракции «ОПЗЖ» в Николаевском областном совете после: - многочисленных обращений депутатов местных советов и жителей Николаевского района, - систематических нарушений дисциплины, - отказа работать на округе и отстаивать интересы избирателей, - голосования в разрез интересам партии и фракции «ОПЗЖ» в Николаевском областном совете, - за нарушение пункта 7 Положения о формировании и деятельности депутатских фракций региональных организаций Политической партии «ОПЗЖ», утвержденного протоколом №101 от 1 декабря 2020 года Стратегического Совета партии, - за нарушение пункта 11 Положения о формировании и деятельности депутатской фракции Николаевской региональной организаций Политической партии «ОПЗЖ» в Николаевском областном совете», - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом «большинством голосов было принято решение исключить депутата Сергея Майбороду из состава фракции «ОПЗЖ» в Николаевском областном совете.

Напомним, что 21 декабря в ходе сессии Николаевского облсовета депутаты от «Нашего края» заявили, что исключили Светлану Федорову из фракции. Перед сессией ее бывшая однопартийка Надежда Иванова в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказала, что это произошло из-за того, что фракция не одобряет позицию Федоровой, которая систематически оскорбляет Президента Украины, главу ОГА и руководительницу облсовета.