Депутат Степанец заявил, что после ремонта бассейн спорткомплекса «Зоря» не смогут посещать горожане с инвалидностью

После ремонта николаевский бассейн спорткомплекса «Зоря» не смогут посещать маломобильные группы населения из-за отсутствия специального подъемника в нем.

Об этом на Facebook-странице написал депутат Николаевского городского совета Юрий Степанец.

Как известно, УКС Николаева объявил тендер на капитальный ремонт спорткомплекса «Зоря» – работы оценили в ₴94,6 миллиона.

«Каждый раз, когда в Николаеве что-то строится, то в отношении людей с инвалидностью, в частности тех, кто передвигается на колесном кресле, так и хочется процитировать срок из песни «плачь и смотри со стороны». Именно эти слова можно отнести к капитальному ремонту спортивного комплекса Заря, а именно бассейна. Оказывается, что в 2022 году в Николаеве появится ровно 0 доступных бассейнов для людей с инвалидностью построенных за бюджетные средства.Поэтому знайте, когда параолимпийцы по плаванию в очередной раз будут привозить медали в родной город, то цветы, селфи и посты с чемпионами на официальных страницах власти – это верх лицемерия. Ведь только у нас спортсмены становятся чемпионами «не ради, а вопреки», - сообщил Степанец.

Он отметил, что во время осмотра спортивного комплекса «Зоря» оказалось, что бассейн не смогут посещать люди с инвалидностью. Также, по его словам, в «одном из» технических заданий прописано, что для людей, которые относятся к маломобильным группам, не предусмотрен доступ к бассейну «из-за технической невозможности переоснащения чаши». Также он подчеркнул, в документации указано, что входные двери должны быть шириной не более 60 сантиметров, поэтому у человека на коляске не будет возможности проехать.

Фото из сети для примера

«А на этаже, где есть бассейн, ни доступного туалета, ни отдельной раздевалки в случае сопровождающего лица не предусмотрено. Считаю это издевательством и нарушением прав лиц с инвалидностью, нарушением национальной стратегии создания безбарьерности и ГСН (Государственные строительные нормы, - ПН)...Необходимые обращения подготовлены и будут направлены ответственным лицам!», - добавил депутат.

Напомним, 26 марта 2020 года, в Николаевской ОГА подписали документы о передаче спорткомплекса «Зоря» ГП «НПКГ «Зоря» - «Машпроект» в коммунальную собственность города Николаева.

29 сентября 2020 года завод «Зоря»-«Машпроект» выплатил Николаеву ₴5 миллионов компенсации на ремонт одноименного спорткомплекса, хотя ранее горвласть требовала порядка 20 миллионов гривен. В апреле 2020 года мэр заявлял, что запустить бассейн в спорткомплексе «Зоря» могут осенью 2020 года. Однако, позже сказал, что начать ремонт бассейна в спорткомплексе «Зоря» смогут после решения сессии горсовета. В частности, за техобследование бассейна в спорткомплексе «Зоря» для его дальнейшего капремонта УКС Николаева отдаст ₴50 тысяч. Но пока спорткомплекс не работает.

Недавно мэр заявил, что бассейн в спорткомплексе «Зоря» могут сделать круглосуточным, а пока власть максимально работает над его ремонтом.

Также сообщалось, что УКС Николаева хочет завершить ремонт бассейна в спорткомплексе «Зоря» в этом году – на это есть ₴5 миллионов, которые компенсировал завод.

В конце июня подрядная организация ООО «АС-СІТІБУД» приступила к капитальному ремонту чаши бассейна. Общая стоимость работ составляет 4 миллиона 669 тысяч 744 гривны. Срок выполнения работ - 30 сентября 2021 года.

Также сообщалось, что Николаев получил из госбюджета ₴25 миллионов на ремонт спорткомплекса «Зоря».

В частности, на обновление всего спорткомплекса «Зоря» нужно порядка ₴55 миллионов – но бассейн собираются открыть этой осенью. Позже стало известно, что ремонт николаевского спорткомплекса «Зоря» снова затягивается – обещанное Кореневым осенью открытие перенесли на позже.

В конце 2021 года мэр Сенкевич назвал новые сроки открытия бассейна в спорткомплексе «Зоря» – обещал закончить к концу года, чтобы не потерять деньги Госбюджета, но и в общинный срок ремонт так и не закончили. Новую дату запуска работы бассейна Сенкевич назвал февраль 2022.